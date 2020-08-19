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Улица Спортивная будет отремонтирована в Пскове к ноябрю

В рамках муниципальной программы «Развитие и содержание улично-дорожной сети города Пскова» заключен муниципальный контракт на проведение ремонта улицы Спортивной. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ со ссылкой на управление городского хозяйства.

В рамках контракта планируется выполнить ремонт покрытия проезжей части и обновить тротуар со стороны стадиона «Машиностроитель». Также будут выполнены работы по отведению сточных вод с поверхности тротуара вдоль домов №3 и №5 по улице Спортивной путем устройства водоотводных лотков.

Работы планируется завершить до 1 ноября.