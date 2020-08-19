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В Пскове перекроют движение по улице Снятной в районе Чертова ручья

В Пскове перекроют движение транспорта по улице Снятной в районе Чертова ручья. Такое решение принято 20 августа на заседании городской комиссии по безопасности дорожного движения, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Две железобетонные плиты уложены через ручей еще в советское время. Сооружение не является мостом, пользоваться им небезопасно. Сейчас приняты меры по обеспечению безопасности – установлены дорожные знаки, запрещающие проезд. Однако люди не обращают на них внимания.

Депутат Псковской городской Думы Григорий Стороненков рассказал, что в проекте планировки района данная улица никуда не исчезает, в перспективе по ней будет ездить транспорт. По мнению парламентария, ограничивать движение знаками - верное действие, а перекрывать улицу не стоит. В районе живут 14 инвалидов-колясочников, заметил он.

После обсуждения решено установить дорожные знаки, запрещающие проезд и проход граждан. Заранее будут установлены дорожные знаки, предупреждающие о тупике.