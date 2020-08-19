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Кольцевое пересечение организуют на перекрестке улицы Ижорского батальона и дороги на Писковичи

Организация кольцевого пересечения планируется на перекрестке улицы Ижорского батальона и дороги на Писковичи и Хотицы. Такая информация озвучена 20 августа на заседании городской комиссии по безопасности дорожного движения, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Сейчас нет средств на организацию проектных работ, к этому вопросу планируется вернуться в сентябре, после утверждения лимитов финансирования. По словам начальника ОГИБДД УМВД России по городу Пскову Владимира Папорта, с учетом движения автобусов большой вместимости диаметр кольца должен составлять не менее 12 метров, надо понимать границы «красных линий» улиц.

По информации УГХ, рассматривается возможность устройства тротуара до Снятной Горы.