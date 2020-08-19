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Новый пешеходный переход на Звездной в Пскове оборудуют в этом году

Устройство пешеходного перехода у дома №11 по улице Звездной в Пскове поставлено в план. Определен источник финансирования, работы планируется выполнить до конца III квартала 2020 года. Об этом рассказал заместитель начальника управления городского хозяйства Александр Грацкий 20 августа на заседании городской комиссии по безопасности дорожного движения, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

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Пешеходные переходы у детского сада на улицах Карбышева и Боровой также установят в 3-м квартале года, подана заявка на закупку материалов. В план также включено обустройство пешеходного перехода на улице Алмазной, решение о котором было принято ранее. Установка искусственной дорожной неровности на Красноармейской набережной в районе пересечения с Пролетарским переулком планируется на 4-й квартал 2020 года.

Выполнение решения по перекрестку улиц Шестака и Доставалова тоже вошло в план, ведется переписка с Министерством обороны по поводу земельных отношений.

Замечаний и вопросов по исполнению ранее принятых решений комиссии не возникло.