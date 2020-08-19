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95% разметки нанесено около школ и детсадов Пскова

95% разметки нанесено у общеобразовательных учреждений Пскова, обозначены искусственные дорожные неровности. Об этом рассказал заместитель начальника управления городского хозяйства Александр Грацкий 20 августа на заседании городской комиссии по безопасности дорожного движения, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

До 1 сентября у школ установят недостающие искусственные неровности. Сейчас продолжается ремонт тротуара и проезжих частей в ряде мест. Запланированы ремонты вблизи учебных заведений.

Начальник ОГИБДД УМВД России по городу Пскову Владимир Папорт отметил, что на 5% выполнены работы по нанесению разметки 1.25 «внимание, дети» по микрорайонам Запсковье и Завеличье, у 16 образовательных учреждений отсутствуют светофоры типа Т7, предусмотренные ГОСТом. У пяти школ необходимо доустановить ограничивающие пешеходные ограждения: у школы-интерната, у школ №15 и №13, у коррекционной школы на улице Поземского, 65 и Дома детского творчества.

Возле 22-й школы необходим ремонт проезжей части, у 23-й школы нужна новая искусственная дорожная неровность (заказана). У 25-й школы надо заменить элементы неровности, и эта проблема уже устраняется.