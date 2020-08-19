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«Лежачего полицейского» уберут на пересечении улиц Горького и Люксембург в Пскове

В Пскове из-за несоответствия нормативам будет демонтирована искусственная дорожная неровность на пересечении улиц Максима Горького и Розы Люксембург. Об этом рассказал глава администрации города Александр Братчиков 20 августа на заседании городской комиссии по безопасности дорожного движения, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: сообщество «Убитые дороги Пскова»

Вопрос рассматривался по предложению движения «Убитые дороги». «Вопрос решен», - сообщил Александр Братчиков. По его словам, решение демонтировать было принято еще несколько месяцев назад. Работы выполнят в третьем квартале года, исполнение на контроле.

«Лежачего полицейского» установили несколько лет назад для безопасности учащихся школы с ослабленным зрением. Сейчас необходимости в сооружении нет из-за установки светофора.

Кроме того, на пересечении появится знак направления движения по полосам. Сейчас при движении прямо по левой полосе на улице Горького со стороны Рижского проспекта водители попадают на встречную полосу движения, так как с другой стороны улицы Максима Горького разметка нанесена со смещением (две полосы в сторону Рижского, одна – навстречу). Из-за неправильной разметки и отсутствия знаков движения по полосам автомобилисты выезжают на встречную полосу.

Александр Братчиков сказал, что согласен с замечанием. При движении по улице Горького от Рижского проспекта из правой полосы можно будет двигаться только направо.