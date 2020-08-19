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В Пскове автотранспорту разрешат разворот на перекрестке улиц Инженерной и Юности

Автотранспорту разрешат разворот на перекрестке улиц Инженерной и Юности в Пскове. Решение принято 20 августа на заседании городской комиссией по безопасности дорожного движения, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: движение «Убитые дороги Пскова»

Движение «Убитые дороги» предложило демонтировать знаки, запрещающие разворот и демаркировать разметку для удобства жителей.

«Согласен, это очень нужно», - сказал глава администрации Пскова Александр Братчиков. Начальник городского отдела ГИБДД Владимир Папорт тоже поддержал предложение.

Решение принято для удобства жителей нового большого микрорайона. Сейчас им приходится разворачиваться на соседних перекрестках.