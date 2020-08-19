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В Пскове ликвидируют переход через улицу Горького на перекрестке с Пароменской

В Пскове уберут один из двух переходов через улицу Горького на перекрестке с Пароменской. Такое решение приняла 20 августа городская комиссия по безопасности дорожного движения, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Руководитель отдела ГИБДД Пскова Владимир Папорт предложил убрать переход, ближний к Рижскому проспекту. Он привел результаты опроса на сайте ПЛН, где читатели высказались за ликвидацию именно этого перехода. Переход, расположенный ближе к школе, останется.

На перекрестке улиц Петровской и Красноармейской также хотели убрать один переход. Глава администрации Пскова Александр Братчиков не увидел необходимости в этом решении, потому что интенсивного движения там нет.

Разошлись мнения и по вопросу ликвидации одного из переходов на пересечении улиц Киселева и Розы Люксембург. Комиссия не поддержала это предложение Госавтоинспекции.