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В Пскове вернут часть левых поворотов на участке Инженерной с новым асфальтом

В Пскове вернут часть поворотов налево на улице Инженерной с новым асфальтом. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, 20 августа городская комиссия внесла изменения в проект организации дорожного движения в части изменения дорожной разметки на улице Инженерной на участке от улицы Индустриальной до Ипподромной.

После ремонта участка дороги на проезжей части появилась «двойная сплошная» линия разметки, запрещающая, в том числе поворот налево к АЗС и зданию полиции. Работы выполнены согласно проекту организации дорожного движения.

Поворот налево на улице Инженерной появятся, а вот с прилегающей территории можно будет только двигаться направо.