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Единороссы помогли решить проблему комфортного передвижения по виадуку в Пскове

Ремонт тротуара на Крестовском шоссе выполнят с понижением, чтобы по нему было удобно передвигаться мамам с колясками и людям с ограниченными возможностями. Также среди запланированных работ - установка необходимых дорожных знаков «Пешеходный переход» и нанесение разметки перехода между тротуаром на мосту и началом тротуара на Крестовском шоссе, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении «Единой России».

Проблему мостового сооружения на Крестовское шоссе поднял секретарь первичного отделения партии №17 Юрий Павлов. С ней он обратился к секретарю городского отделения партии «Единая Россия» Елене Полонской, после чего был организован выезд на данную территорию. Секретарь местного отделения партии взяла проблему на личный контроль, необходимые работы были включены в перечень обязательных на этом участке.

«В ходе запланированной встречи с главой города Еленой Полонской мною была озвучена проблема моста с Октябрьского проспекта на Крестовском шоссе, были выявлены как плохое покрытия пешеходной зоны, так и неприспособленные подъемы и спуски с моста для мам с колясками, людей с ограниченными способностями, а также отсутствие пешеходного перехода и знаков с моста по Крестовскому шоссе. Работа принята к исполнению. Огромное спасибо всем причастным к этой проблеме», - рассказал Павлов на своей странице в социальной сети.

Ремонт Крестовского путепровода начался 17 августа. Его ведет ООО «СпецТрансСервис» в рамках муниципального контракта. В перечень работ входят фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия, асфальтирование, ремонт тротуаров, нанесение дорожной разметки. Согласно контракту, работы должны завершиться к 15 октября.