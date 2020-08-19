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В Пскове отремонтируют улицу Красноармейскую, водителям нужно убрать транспорт

В Пскове отремонтируют улицу Красноармейскую на участке от улицы Максима Горького до Красноармейской набережной. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ООО «СитиИнвестГрупп», работы будут проводиться в рамках муниципального контракта по содержанию улиц на Завеличье.

В субботу, 22 августа будет отфрезеровано 1466 кв. метров асфальтобетонного покрытия на проезжей части. Будет уложен новый асфальт, также планируется разобрать старое покрытие тротуаров и уложить новое.

Водителей просят убрать припаркованный транспорт до 22 августа.

Ранее в рамках работ по содержанию компанией были отремонтированы тротуары на улице Звездной и проезд на Западной.