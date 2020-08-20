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В Пскове завершается ремонт двора у дома №35 по улице Горького

В рамках рабочего выезда 19 августа глава администрации Пскова побывал на 4 объектах, где ведется ремонт проездов. Будут приведены в порядок проезды у домов №48 и №36 по улице Вокзальной, №35 по улице Максима Горького и проезд от улицы Рокоссовского до дома №6 по улице Байкова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации города.

На завершающей стадии ремонт территории вокруг дома №35 по улице Максима Горького: подрядчику осталось заасфальтировать площадки перед входом в подъезды. Бортовые камни уже установлены у дома №36 по улице Вокзальной, выполнена отсыпка щебнем.

К началу нового учебного года планируется завершить ремонт проезда от улицы Рокоссовского к Псковскому педагогическому комплексу. Сейчас здесь устанавливают бортовой камень, на проезжей части местами уложен слой щебня. Старый слой асфальта снят на проезде у дома №48 по улице Вокзальной. Технические вопросы, связанные с обустройством подвальных слуховых окон, не позволили подрядчику быстро приступить к ремонту дорожного покрытия, но в ходе выезда все вопросы были решены. В ближайшее время работы на объекте возобновятся.

Всего на 2020 год запланировано отремонтировать более 50 проездов на общую сумму свыше 100 млн рублей.