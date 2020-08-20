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В Пскове после ремонта улицы Рокоссовского исчезнет пешеходный переход

В Пскове после ремонта улицы Рокоссовского исчезнет нерегулируемый пешеходный переход у дома №2-а. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, такая информация озвучена 20 августа на заседании городской комиссии по безопасности дорожного движения.

Решение об упразднении перехода комиссия приняла ранее. Сейчас начинается ремонт участка дороги между Рижским проспектом и Коммунальной. В ходе ремонта будут демонтированы дорожные знаки и нестертые остатки разметки.

Поблизости имеется регулируемый переход на перекрестке с Рижским проспектом.

Аналогичным образом в 2019 году в Пскове убрали последний нерегулируемый переход на улице Юбилейной, располагавшийся на перекрестке с Красноармейской. Тогда его демонтировали одновременно с ремонтом дороги.

Комиссия также рассмотрела обращение об ограничении остановки транспорта у дома №2а по улице Рокоссовского. Острой необходимости в новых ограничениях нет. Ширина дороги достаточна. Перед перекрестком с Рижским проспектом уже действует запрет на остановку и стоянку.