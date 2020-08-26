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Фотофакт: В Пскове появилась разметка в Гаражном проезде

В Пскове 20 августа принята в эксплуатацию отремонтированная дорога в Гаражном проезде. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ООО «СпецТрансСервис» (подрядчик).

Работы велись на участке от улицы Шестака до улицы Рокоссовского. Также отремонтирован примыкающий отрезок дороги от газовой заправки до Гаражного проезда.

В рамках муниципального контракта подрядчик демонтировал плиты покрытия и уложил новые. Отремонтированы асфальтовое покрытие, заменен бортовой камень, произведены замена и выравнивание люков, установлены искусственные дорожные неровности. Кроме того, срезан скопившийся грунт с обочин и убран строительный мусор.

Впервые за много лет в Гаражном проезде появилась дорожная разметка, материал - термопластик.