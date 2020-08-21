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В Псковской области завершился первый этап нанесения дорожной разметки по нацпроекту

Завершился первый этап нанесения горизонтальной дорожной разметки на автомобильных дорогах Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в регионального комитета по транспорту и дорожному хозяйству.

Работы проводятся в рамках мероприятий по повышению безопасности дорожного движения в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Разметку наносят специалисты ООО «Знак Трейд СПб» по контракту с ГБУ Псковской области «Псковавтодор».

Первый этап – это 80% всего контракта. Работы шли на территории всех муниципальных образований области с применением различных материалов (краски, горячего и холодного пластика, стеклошариков) и разными способами (механическим и вручную). На дорогах «рисовали» продольную разметку, знаки на проезжей части, разметку на искусственных дорожных неровностях, пешеходных переходах, шумовые полосы.

С момента начала работ было использовано более 162 тонн краски, свыше 100 кг горячего пластика, почти 8 тонн холодного пластика и около 140 тонн стеклошариков.

В работе было задействовано около 40 человек, 8 автомобилей механического нанесения краски, 5 машин ручного нанесения краски, по одному автомобилю для механического нанесения горячего пластика и ручного нанесения холодного пластика.

С 25 августа начнется второй этап нанесения дорожной разметки в регионе.

Отметим, что на дорогах, отремонтированных по «дорожному» нацпроекту наносится только термопластик. Этот вид материала обязателен также на дорогах с интенсивностью движения более тысячи автомобилей в сутки, на искусственных неровностях, на «зебрах» возле образовательных учреждений и социальных объектов. В городе Пскове в этом году работают только с термопластиком. Для улучшения видимости разметки и создания эффекта световозвращения в лакокрасочный материал добавляют светоотражающие стеклошарики.

Гарантии на разметочную краску составляет 9 месяцев, на термопластик – 2 года.

Всего в 2020 году на дорожную разметку в этом году выделено около 100 млн рублей, что на 5 млн рублей больше, чем в прошлом.