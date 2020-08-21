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Великолучанам рассказали о реконструкции проспекта Ленина

Ответы на вопросы жителей Великих Лук по поводу реконструкции проспекта Ленина озвучила со ссылкой на подрядную организацию глава администрации города Любовь Романова. Об этом пишет портал «Луки.ру».





- Перенесут ли остановку общественного транспорта от дома №24 по проспекту Ленина?

- Остановка общественного транспорта по ходу движения в сторону улицы Дьяконова, у дома №30/9 по проспекту Ленина, не предусмотрена проектом. Сохранено местоположение остановки на проспекте Ленина, 24.



- Зачем выкорчевывать первый ряд лип в процессе реконструкции?

- Согласно пункту 9.6 свода правил 42.13330.2016, расстояние от ствола дерева до края проезжей части составляет два метра, до опоры наружного освещения - 4 метра. Для обеспечения безопасности движения на дороге размеры остановочных карманов приняты согласно пункту 6.25 свода правил.



Также хочется отметить, что проектировщиком учтено пожелание заказчика максимально сохранить существующую ширину проезжей части, что позволит сократить вынужденный снос лип. Но по причине замены дорожной одежды при проведении строительных работ корневая система, возможно, будет нарушена, и это необходимо проговаривать и понимать.

- Возможно ли заменить подземные коммуникации без вскрытия дорожного полотна?

- При проведении капитального ремонта проспекта Ленина, дорожное полотно будет вскрываться в любом случае. Это связано с тем, что будут менять конструкции дорожной одежды под современные нагрузки транспорта, а также ливневую канализацию.

- Возможно ли заменить подземные коммуникации, оставив в земле старые, проложив одновременно новые рядом, и таким образом сохранить деревья?

- Допустимо оставить старые коммуникации, которые размещены только в газоне, такие, как: кабельные линии.



- Почему нельзя высадить на место старых деревьев (выкорчеванных в процессе реконструкции) новые деревья?

- В рамках корректировки проекта предусмотрена компенсационная высадка деревьев.

- Можно ли использовать для замены всех коммуникаций новые технологии укладки, бурение и сэкономить средства?

- Горизонтально направленное бурение используется при возможности работы на котлованах открытым способом. Такой метод не повлияет на сохранность деревьев, которые расположены на газоне. На газоне будут расположены опоры наружного освещения.

- Позволяет ли проект сохранить здоровыми оставшиеся деревья после завершения реконструкции?

- Проектировщик предусматривает производство работ с учетом корневой системы и расположения деревьев и нормативных расстояний до сетей и бортовых камней, что также обеспечивает сохранность деревьев.

- Будет ли проект реконструкции проспекта Ленина окончательным или он будет подвергаться правкам по ходу работ?

- Проект капитального ремонта будет окончательным после согласования с собственниками инженерных сетей и заключения государственной экспертизы.

- Где по четной стороне проспекта Ленина запланирована остановка у дома №22 или у дома №28?

- Месторасположение остановки на четной стороне проспекта Ленина сохранено, то есть предусмотрена остановка по проспекте Ленина, 24.

- Предоставят ли 3D-модель реконструкции?

- На этот вопрос пока нет ответа.

- Город Великие Луки был признан историческим поселением. Учтено ли это в проекте?

- Да.

- Какие пункты техзадания не будут выполнены, если деревья останутся и почему?

- Согласно муниципальному контракту на корректировку проекта, необходимо выполнение всех условий технического задания, это следует из прямых норм действующего законодательства.