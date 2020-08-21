←   ПЛН
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
План Б На Инженерной
Медсправки Для водителей
Где заправить Кондиционер
Поземсклэнд Что изменится
Колючий Сюрприз
Кто и что Ремонтирует в Пскове
Все ограничения движения
Последние Секунды жизни
ещё Дороги 21.08.2020 14:020 В Псковской области завершился первый этап нанесения дорожной разметки по нацпроекту 21.08.2020 15:540 В Пскове поворот налево с улицы Гоголя на Октябрьский проспект решили не запрещать 21.08.2020 15:082 Депутат назвал три способа обмануть автоматические весы на перегруженном грузовике 21.08.2020 14:020 В Псковской области завершился первый этап нанесения дорожной разметки по нацпроекту 21.08.2020 12:390 Пешеходный переход оборудуют на пересечении улиц Конной и Киселева в Пскове 21.08.2020 12:227 В Пскове после ремонта улицы Рокоссовского исчезнет пешеходный переход
 
 
 
 
 
АвтоМир / Дороги

Депутат назвал три способа обмануть автоматические весы на перегруженном грузовике

21.08.2020 15:08|ПсковКомментариев: 2

Депутат Государственной Думы, лидер движения «Убитые дороги» Александр Васильев назвал три способа обмануть автоматические весы на перегруженном грузовике. Информацию он разместил в своем инстаграм-аккаунте.

Александр Васильев сообщил три способа обмана:

«1. Затормозить перед весами до скорости пешехода. Весы вас посчитают, но штраф нельзя выписать из-за 191 приказа Минтранса, где прописана минимальная скорость 20 км/час/

2. Оформить на частное лицо грузовик с прицепом. После решения конституционного суда стали считать, что водитель везет 40 тонн свеклы на дачу. Поэтому штраф минимален.

3. Закрыть номер тряпочкой, повесить второй номер или сделать специальную рамку. За это можно лишиться автомобиля и прав, но камера не определит собственника автомобиля».

Он предложил подписчикам сообщить и другие известные способы обмана весов.

В комментариях назвали еще 4 способа:

4. При пересечении весов оси пультом спускать ось (воздушные подушки) проезжающие весы. «Не всем удается, но это работает», - пояснил автор комментария.

5. Не все весы вплотную ограничены по проезду, достаточно проехать одной стороной колес половиной покрытия колеса.

6. Проехать на скорости 90 км в час по легковой полосе. «Самый эффективный способ, штраф неизмерим с нарушением за перегруз», - пояснил комментатор.

«Есть еще варианты как проехать, не нарушив осевую нагрузку если она есть на какой-то из 5, но это совсем другая история», - описал автор сообщения седьмой способ.

Теги: #дороги #весовой контроль #большегрузы
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 2Версия для печати
ПЛН в телеграм
опрос
Довольны ли вы качеством ремонта Рижского проспекта в Пскове?
В опросе приняло участие 609 человек
Лента новостей
Последние новости
Сегодня на дорогах
21.08.2020, 16:010 В Пскове у поворота на аэропорт занята одна полоса движения из-за ДТП 21.08.2020, 15:540 В Пскове поворот налево с улицы Гоголя на Октябрьский проспект решили не запрещать 21.08.2020, 15:082 Депутат назвал три способа обмануть автоматические весы на перегруженном грузовике 21.08.2020, 14:020 В Псковской области завершился первый этап нанесения дорожной разметки по нацпроекту
21.08.2020, 13:030 Полиция ищет очевидцев смертельного ДТП с велосипедисткой в Пскове 21.08.2020, 12:390 Пешеходный переход оборудуют на пересечении улиц Конной и Киселева в Пскове 21.08.2020, 12:227 В Пскове после ремонта улицы Рокоссовского исчезнет пешеходный переход 21.08.2020, 11:500 В Пскове завершается ремонт двора у дома №35 по улице Горького
21.08.2020, 11:420 Россиянам разрешили регистрировать автомобили в МФЦ 21.08.2020, 11:265 Единороссы помогли решить проблему комфортного передвижения по виадуку в Пскове 21.08.2020, 11:124 Интерактив: Похоже на образцовую дорогу? 21.08.2020, 10:500 В Пскове отремонтируют улицу Красноармейскую, водителям нужно убрать транспорт
20.08.2020, 20:240 В Пскове вернут часть левых поворотов на участке Инженерной с новым асфальтом 20.08.2020, 20:105 Суд оштрафовал УГХ Пскова на 100 тысяч рублей из-за отсутствия разметки на Балтийской 20.08.2020, 18:325 В Пскове ликвидируют переход через улицу Горького на перекрестке с Пароменской 20.08.2020, 18:010 Первоклассникам Пскова рекомендуют носить светоотражатели на рюкзаках
20.08.2020, 17:490 В Пскове автотранспорту разрешат разворот на перекрестке улиц Инженерной и Юности 20.08.2020, 17:180 «Лежачего полицейского» уберут на пересечении улиц Горького и Люксембург в Пскове 20.08.2020, 17:010 В Пскове перекроют движение по улице Снятной в районе Чертова ручья 20.08.2020, 16:500 Кольцевое пересечение организуют на перекрестке улицы Ижорского батальона и дороги на Писковичи
20.08.2020, 16:400 95% разметки нанесено около школ и детсадов Пскова 20.08.2020, 16:210 Новый пешеходный переход на Звездной в Пскове оборудуют в этом году 20.08.2020, 11:544 Отменить транспортный налог с 2021 года предложили в Госдуме 20.08.2020, 10:102 Депутат Госдумы Васильев собирает фотографии дорог с колейностью
20.08.2020, 09:390 После обращения депутата в ФАС газ подешевел на двух АГЗС в Пскове 20.08.2020, 09:100 В Великолукском районе взят под стражу протаранивший маршрутку вилами погрузчика тракторист 20.08.2020, 08:490 Наказание для шумных мотоциклистов предложили ужесточить 20.08.2020, 07:000 Ремонт улицы Полевой начался в Острове
19.08.2020, 17:470 В Пскове готовят проект реконструкции улицы Лесной 19.08.2020, 17:201 Улица Спортивная будет отремонтирована в Пскове к ноябрю 19.08.2020, 13:520 В ГИБДД напомнили, как зарегистрировать транспорт в электронной форме 19.08.2020, 12:021 Завершен ремонт участка дороги Неелово - Кудина Гора - Печоры
19.08.2020, 11:440 Сегодня в Пскове будет перекрыт участок улицы Некрасова 19.08.2020, 10:410 В Великолукском районе автомобиль врезался в дерево, водитель погиб. ФОТО 19.08.2020, 09:570 Интерактив: Почему остановлен ремонт дороги до «Весны-80»? 18.08.2020, 22:177 «Когда закончите? Наберут сто дорог...»
18.08.2020, 21:140 Псковичка получила ушибы в результате наезда автомобиля 18.08.2020, 21:020 Водитель мопеда пострадал при столкновении с внедорожником в Пскове 18.08.2020, 17:170 Два ребенка попали в ДТП на автомашине родителей под Гдовом 18.08.2020, 16:510 При ремонте покрытия на Крестовском шоссе сделают понижение тротуара
18.08.2020, 15:222 Одну из погибших в ДТП великолучанок тракторист «надел на вилы» на глазах у дочери 18.08.2020, 12:430 Получился шикарный дублер - Александр Братчиков о ремонте Гаражного проезда 18.08.2020, 12:320 Опубликованы фотографии смертельного ДТП в Великолукском районе 18.08.2020, 12:050 К ремонту улицы Ипподромной в Пскове приступят 1 сентября
18.08.2020, 11:390 В Пскове заранее подготовят план ограничения движения на перекрестке Инженерной и Индустриальной 18.08.2020, 10:460 Движение по ремонтируемому участку улицы Металлистов в Пскове откроют через неделю 18.08.2020, 10:244 Ход ремонта улицы Гражданской в Пскове оценил Александр Братчиков 18.08.2020, 10:030 Уголовное дело возбудили по факту смертельного ДТП в Великолукском районе
18.08.2020, 09:460 К 100 часам работ приговорили жителя Бежаницкого района за вождение в нетрезвом виде 18.08.2020, 07:350 Срочники смогут бесплатно получить права категории D 17.08.2020, 23:211 Пассажирка пострадала при падении в салоне автобуса в Пскове 17.08.2020, 22:530 2 человека погибли и 4 ранены в ДТП с маршруткой «Переслегино - Великие Луки»
17.08.2020, 21:330 У одной из погибших в Великолукском районе женщин осталось трое детей 17.08.2020, 21:130 Администрация Новосокольнического района заказала ремонт трех улиц 17.08.2020, 20:490 19 августа будет перекрыт участок улицы Некрасова в Пскове 17.08.2020, 20:340 Два человека погибли в столкновении трактора с микроавтобусом под Великими Луками
17.08.2020, 18:510 Дорогу Остров – Вышгородок – граница с Латвией ремонтируют на двух участках 17.08.2020, 17:050 Подозреваемый в наезде на Рижском проспекте взят под стражу 17.08.2020, 16:183 Опубликована новая видеозапись резонансного ДТП на Рижском проспекте в Пскове 17.08.2020, 13:311 Справка на водительские права в Пскове. Где и как сделать, сколько стоит
17.08.2020, 10:400 В Пушкиногорском районе 16-летний мотоциклист съехал в кювет и получил травмы 17.08.2020, 10:101 В Пскове восстановят работу светофора на перекрестке Инженерной и Индустриальной 16.08.2020, 22:103 «Мерседес Актрос» выйдет на уборку улиц Пскова зимой 16.08.2020, 21:470 Фотофакт: «Лежачий полицейский» с сюрпризом
16.08.2020, 20:429 Где безопасность на шестиполосной дороге? – активист «Убитых дорог» о ДТП на Рижском проспекте 16.08.2020, 16:080 4 человека пострадали в результате обгона на автодороге Псков – Изборск 16.08.2020, 15:061 Ремонтные работы начнутся на Крестовском путепроводе 17 августа 16.08.2020, 09:157 Возбуждено уголовное дело по факту гибели пешехода на Рижском проспекте
15.08.2020, 19:488 Момент страшного ДТП с пьяным водителем на Рижском проспекте попал на видео 15.08.2020, 18:4425 Пьяный водитель сбил двух пешеходов, одного - насмерть, на Рижском проспекте в Пскове 15.08.2020, 16:560 Водитель мопеда пострадал в ДТП в Куньинском районе  15.08.2020, 11:500 Крыши трех автобусных павильонов заменили на Завеличье
14.08.2020, 13:260 Водитель «Ауди А4» сбил стойку дорожного знака на Народной 14.08.2020, 12:150 Дорожные работы по нацпроекту БКАД на Гдовской трассе идут и днем, и ночью 14.08.2020, 11:130 Полиция поймала молодого псковича «под градусом» за рулем ВАЗа на Зональном шоссе 14.08.2020, 10:420 Дорогу к средней школе в селе Ямм Гдовского района отремонтируют до 15 октября
Читать всё
© Псковская Лента Новостей, 2000-2018

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.