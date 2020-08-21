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Депутат назвал три способа обмануть автоматические весы на перегруженном грузовике

Депутат Государственной Думы, лидер движения «Убитые дороги» Александр Васильев назвал три способа обмануть автоматические весы на перегруженном грузовике. Информацию он разместил в своем инстаграм-аккаунте.

Александр Васильев сообщил три способа обмана:

«1. Затормозить перед весами до скорости пешехода. Весы вас посчитают, но штраф нельзя выписать из-за 191 приказа Минтранса, где прописана минимальная скорость 20 км/час/

2. Оформить на частное лицо грузовик с прицепом. После решения конституционного суда стали считать, что водитель везет 40 тонн свеклы на дачу. Поэтому штраф минимален.

3. Закрыть номер тряпочкой, повесить второй номер или сделать специальную рамку. За это можно лишиться автомобиля и прав, но камера не определит собственника автомобиля».

Он предложил подписчикам сообщить и другие известные способы обмана весов.

В комментариях назвали еще 4 способа:

4. При пересечении весов оси пультом спускать ось (воздушные подушки) проезжающие весы. «Не всем удается, но это работает», - пояснил автор комментария.

5. Не все весы вплотную ограничены по проезду, достаточно проехать одной стороной колес половиной покрытия колеса.

6. Проехать на скорости 90 км в час по легковой полосе. «Самый эффективный способ, штраф неизмерим с нарушением за перегруз», - пояснил комментатор.

«Есть еще варианты как проехать, не нарушив осевую нагрузку если она есть на какой-то из 5, но это совсем другая история», - описал автор сообщения седьмой способ.