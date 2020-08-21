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На месте резонансных ДТП в Псковской области усилят меры безопасности

С начала августа на дорогах региона произошло 77 аварий, которые унесли жизни 15 человек. При этом 12 ДТП совершено водителями в состоянии алкогольного опьянения. Об этом шла речь 21 августа на заседании рабочей группы по безопасности дорожного движения под руководством председателя регионального комитета по транспорту и дорожному хозяйству Бориса Елкина. Ее участники обсудили августовские ДТП и меры по предотвращению подобных ситуаций, сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете.

Самый резонансный случай произошел на Рижском проспекте в Пскове, где пьяный водитель на запрещающий сигнал светофора сбил велосипедистку, переезжавшую дорогу по пешеходному переходу. На этом прямом участке проспекта предприняты практически все меры для обеспечения безопасности: разметка, знаки, ограничение скорости, регулируемый переход. Вместе с тем ГБУ «Псковавтодор» поручено рассмотреть возможность установить камеры фотовидеофиксации на участке между улицами Киселева и Западной. Кроме того, силами регионального отделения Общероссийского народного фронта вблизи пешеходных переходов на проспекте появится социальная реклама, напоминающая велосипедистам о необходимости спешиваться перед пересечением проезжей части.

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На пересечении дорог Ольша – Велиж – Невель и Великие Луки – Невель в Невельском районе, где при столкновении двух автомобилей погибло трое человек, в том числе ребенок, и ранен один человек, решено нанести шумовые полосы, а также рассмотреть вопрос организации освещения перекрестка.

На дороге Лакомица – Локниха в Великолукском районе, где тракторист протаранил маршрутку и повлек смерть двух человек и ранения пяти человек, дополнительных мероприятий по повышению безопасности дорожного движения не требуется.

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В ходе заседания члены рабочей группы также обсудили мероприятия по устранению предочаговых мест концентрации ДТП. На пересечении улицы Ижорского батальона с дорогой на Писковичи появятся шумовые полосы и знак ограничения скорости 40 км/ч на главной дороге. Участок трассы Моглино – Ветошка решено обследовать дополнительно и проработать меры по повышению безопасности.

В преддверии осеннего периода участники заседания также затронули тему освещения пешеходных переходов в Пскове. Принято решение обратиться к главе администрации города Пскова Александру Братчикову с просьбой скорректировать график работы светильников утром и вечером.

Не остался без внимания и вопрос подготовки улично-дорожной сети к школьному периоду. В Пскове эта работа практически завершена. Нанесено 95% дорожной разметки вблизи образовательных учреждений, в ближайшее время будут установлены недостающие искусственные дорожные неровности. В планах также оборудовать пешеходные переходы светофорами Т7 и поставить пешеходные ограждения там, где это необходимо.