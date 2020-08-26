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Благоустройство пешеходной зоны планируется на Юбилейной, 93 и 93а в Пскове

Глава города Пскова, депутат по округу №8 Елена Полонская встретилась с жителями домов по улице Юбилейной, 93 и 93а с целью обсуждения проекта реконструкции улицы Кузбасской Дивизии (второй очереди). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ.

Планируемое благоустройство съезда с улицы Кузбасской Дивизии на дворовую территорию проходит прямо по границе земельных участков этих домов. Поэтому от собственников требуется отмежевать незначительную часть дворовой территории муниципалитету с целью благоустройства тротуаров по всем нормам, иначе этот участок будет исключен из проекта реконструкции.

Жильцам было предложено два варианта реконструкции: благоустройство проезжей части с пешеходной зоной или только пешеходной зоны. В ходе обсуждений большинством жителей было принято решение благоустроить проезжую часть.

Кроме того, в рамках проекта здесь будет обустроена пешеходная зона с установкой бордюрного камня, подсыпкой щебнем, высадкой зеленых насаждений. Жители предложили огородить детскую площадку и перенести мусорную площадку в другое место. Этот вопрос Елена Полонская взяла под личный контроль.

Добавим, 1 октября проект будет передан на госэкспертизу.

Напомним, с жителями Юбилейной, 93 и 93а проект реконструкции начали обсуждать с декабря 2019 года, так как здесь находится самая «больная» точка, нуждающаяся в незамедлительном благоустройстве. Работы рассчитаны на период 2022 - 2023 годов.