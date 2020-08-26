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Участок трассы М-9 «Балтия» отремонтирован в Псковской области

Введен в эксплуатацию участок автомобильной дороги М-9 «Балтия» Москва - Волоколамск - граница с Латвийской Республикой в Псковской области. За лето выполнено устройство поверхностной обработки на отрезке с 517-го по 539-й километр трассы в Пустошкинском районе, сообщили Псковской Ленте Новостей в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

В рамках заключенного контракта на участке специалисты сначала выполнили демаркировку дорожной разметки, затем локально отфрезеровали старое изношенное асфальтобетонное покрытие и уложили выравнивающий слой из мелкозернистой асфальтобетонной смеси, после чего был устроен слой поверхностной обработки на площади 216,675 тыс. кв. м. Проведение этих работ позволит продлить срок службы существующего дорожного покрытия до ремонта, повысить его ровность трещиностойкость и износоустойчивость, отметили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Напомним, в этом году в Псковской области дорожники завершили ремонт шести водопропускных труб на автомобильной дороге М-9 «Балтия». В настоящее время продолжается монтаж линий искусственного освещения на двух транспортных развязках и в 14 населенных пунктах, через которые проходит эта федеральная трасса. Эти работы, согласно условиям контракта, планируется закончить в октябре текущего года.