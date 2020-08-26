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Реконструкция дороги Лавры - граница с Латвией продолжится до середины ноября

Реконструкция дороги Лавры - граница с Латвийской Республикой продолжится до середины ноября. Об этом сообщается в группе комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области.

В ходе реализации основного мероприятия российско-латвийского проекта прямого присуждения «Приграничные дороги» подрядчик ведет расчистку полосы отвода от деревьев и кустарников, выполняет работы по формированию земляного полотна и устройству тротуара, а также производит замену старых и устройство новых водопропускных труб. Подрядчик работает в графике.

Работы по реконструкции автомобильной дороги общего пользования регионального значения Лавры - граница с Латвийской Республикой в Печорском будут проводиться до середины ноября. Участок дороги, который подлежит реконструкции, имеет протяженность 4.224 км. В настоящее время часть дороги Лавры - граница с Латвией не имеет твердого асфальтового покрытия.

Общая стоимость работ по контракту, который был подписан в начале июня 2020 года, составляет 188 742 803 рубля, основная их часть будет профинансирована из гранта программы приграничного сотрудничества «Россия - Латвия» на период 2014-2020 годов.

За реализацию основного мероприятия в рамках проекта отвечает областной комитет по транспорту и дорожному хозяйству. Заказчиком выступает ГБУ «Управление автомобильных дорог Псковской области».

Существующая интенсивность движения на автодороге Лавры - граница с Латвийской Республикой на основании данных контрольного учета движения, выполненных в июле 2015 года - 2110,7 авт/сут. Преимущество составляют легковые автомобили. На реконструируемом участке дороги предусматривается устройство 28 съездов. Проектом предусмотрено переустройство участков воздушных линий (ВЛ)10кВ и 0,4кВ в местах их сближения и пересечения с реконструируемой дорогой, переустройство участков сетей связи в местах их сближения и пересечения с реконструируемой дорогой.

Также в рамках проекта запланированы подготовка и распространение информационных материалов по вопросам пересечения границы на латышском, русском и английском языках, мероприятия по развитию и повышению квалификации, обмена опытом.