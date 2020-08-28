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На мосту 50-летия Октября в Пскове запретили движение на велосипедах

Пскович пожаловался на новые дорожные знаки на мосту 50-летия Октября в Пскове. Обращение опубликовано 28 августа на сайте губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

Фото: движение «Убитые дороги Пскова»

На въездах в мост появились знаки, запрещающие движение велосипедистов. Ширина тротуара там составляет 1,4 метра, что меньше стандартов, например, по СНиП 35-01-2001. «До ремонта ширина тротуара была больше двух метров, и таких проблем не было», - сообщил автор обращения.

По его словам, ширина велосипедиста составляет примерно 60-70 см. Разъехаться со встречным велосипедистом или пешеходом можно. Если же, согласно ПДД, вести велосипед рядом, занимаемая ширина возрастет уже до метра.

«Что же тогда делать? Если движение велосипедиста по тротуару, пешеходной дорожке, обочине или в пределах пешеходных зон подвергает опасности или создает помехи для движения иных лиц, велосипедист должен спешиться. А если он спешится в условиях моста - помех будет намного больше», - утверждает автор обращения.