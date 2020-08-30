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Фотофакт: Новые «лежачие полицейские» на улице Красноармейской

Установка новых «лежачих полицейских» завершила ремонт участка улицы Красноармейской в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ООО «СитиИнвестГрупп», завершен ремонт участка дороги между улицей М. Горького и Красноармейской набережной.

К началу нового учебного года восстановлены «лежачие полицейские» на проезжей части. Рядом расположена школа №7 для детей с нарушением зрения.

Работы проводились в рамках муниципального контракта по содержанию улиц на Завеличье. Отфрезеровано 1466 кв. метров асфальтобетонного покрытия на проезжей части. Уложен новый асфальт, заменено покрытие тротуаров.