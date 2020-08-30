Фотофакт: На улице Индустриальной в Пскове ведется укладка асфальта

Три дороги к образовательным учреждениям отремонтируют в Псковской области

В Пскове 31 августа перекроют движение транспорта на улице Петрова

Водитель микроавтобуса пострадал в результате ДТП на Палкинском шоссе

До 10 суток ареста можно получить в Петербурге за чрезмерную тонировку