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Мигающие светофоры и ограждения установили на 27 переходах вблизи псковских школ

Актуальные вопросы обеспечения безопасности дорожного движения в Псковской области обсудили 1 сентября участники заседания профильной комиссии. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

В частности, в текущем году обустроено 27 пешеходных переходов вблизи школ: установлены мигающие светофоры, ограждения, дорожные знаки. На 28 пешеходных переходах для улучшения сохранности и видимости разметки «зебра» выполнена из термопластика. Кроме того, идет монтаж освещения на дорогах в Опочке и Пушкинских Горах, вблизи которых расположено 4 образовательных учреждения.

В ходе подготовки к новому учебному году муниципалитеты провели обследование подъездных путей и маршрутов движения школьников к образовательным учреждениям и составили планы по устранению выявленных недостатков. До 1 сентября основные работы завершены.

Свои замечания к состоянию улично-дорожной сети вблизи школ представили сотрудники Госавтоинспекции. Перечень недостатков направлен собственникам автомобильных дорог для их устранения.

В ходе заседания комиссия заслушала отчеты глав районов, в которых проблемы с обеспечением безопасности на дорогах сохраняются. Заместитель губернатора Василий Осипов дал поручение в кратчайшие сроки устранить недоработки. Он также поставил задачу исключить формальный подход к решению вопросов безопасности, а распределение дополнительного финансирования в рамках дорожного фонда Псковской области проводить с учетом необходимых мероприятий по повышению безопасности дорожного движения.