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В Пскове перекроют Советский мост

В связи с проведением работ на инженерных сетях с 20.00 4 сентября до 6.00 7 сентября будет перекрыто движение автотранспорта по улице Леона Поземского, от улицы Милицейская до улицы Труда (Советский мост). Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города.

Объезд данного участка будет осуществляться по улице Ипподромной, проспекту Энтузиастов, улицам Звездной, Инженерной, Индустриальной.

Администрация города приносит извинения за доставленные неудобства и просит учесть данную информацию при планировании поездок, а также внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков и заранее выбирать пути объезда.