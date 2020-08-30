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Псковичам не стоит ждать скорого открытия асфальтируемой половины улицы Индустриальной

Открытия асфальтируемой половины улицы Индустриальной в Пскове в ближайшие дни не произойдет.

Фото: pskovline.ru

Как сообщил Псковской Ленте Новостей начальник управления городского хозяйства Николай Баринов, сегодня подрядчик должен закончить асфальтирование участка Индустриальной. После устройства второго слоя асфальта подрядчику предстоит асфальтирование тротуаров и ряд других работ. При этом Николай Баринов не исключил необходимость перекрытия движения через выходные дни у путепровода.

Работы ведутся под постоянным контролем администрации Пскова, ход работ на личном контроле у сити-менеджера Александра Братчикова.

Николай Баринов также отметил, что работа светофора на перекрестке улиц Инженерной и Индустриальной восстановлена, возможность движения транспорта через перекресток обеспечена. Срок окончания работ по реконструкции перекрестка – до 28 ноября.