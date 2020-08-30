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Елена Полонская: Наш губернатор заботится обо всех жителях

Рабочий выезд на улицу Текстильную совершила глава Пскова Елена Полонская. Вместе с ней там побывали депутат гордумы по округу №13 Галина Неваленная, местные активисты и представители управляющей компании. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ города.

Месяц назад, во время депутатского выезда на этот округ, возникло много вопросов и просьб, их озвучили местные жители.

Участники выезда отметили качество ремонта дороги на улице Текстильной. Сейчас здесь частично уложен выравнивающий слой асфальтобетонного покрытия, установлен бортовой камень, заасфальтированы тротуары. Продолжается обустройство пешеходной зоны. Будет установлено пешеходное ограждение и засеяна травой зеленая зона. После завершения укладки асфальта на проезжей части будет нанесена дорожная разметка. Срок сдачи объекта - 15 октября, работы ведутся по плану.

Одна из жительниц поблагодарила власти за благоустроенную территорию, за комфортные пешеходные дорожки. «Одно удовольствие теперь здесь ходить. Я 30 лет ждала этого ремонта. Спасибо вам!» - сказала она.

Елена Полонская подчеркнула, что на сегодняшний день благодаря поддержке губернатора Михаила Ведерникова большое внимание уделяется, в том числе окраинам города. В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» выполняется реконструкция перекрестков улиц Индустриальной и Инженерной - это переходящие объекты, реализация которых началась в 2019 году. Отремонтирована и сдана в эксплуатацию дорога на кладбище в Орлецах. Завершены работы на улицах Боровой, Черняховского. В этом году на Псков по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» было выделено 336 миллионов рублей.

«Наш губернатор заботится обо всех жителях региона. Он не делит людей на тех, кто живет в центре и на окраинах. Создание современной, комфортной и надежной транспортной инфраструктуры - одна из первостепенных наших задач», - заключила глава муниципалитета.