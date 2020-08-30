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Псковичам рассказали о ДТП столетней давности с участием гимназистки. ФОТО

В Пскове с помощью архивного документа школьников призвали быть внимательными на дорогах - как по пути на занятия, так и после них. Заметке Государственный архив Псковской области опубликовал в своих соцсетях.

На фото: тот самый перекресток, сегодня это пересечение Октябрьского проспекта и улицы Некрасова

«Случилось это в 1915 году. Можно себе представить, насколько малочисленным было количество транспортных средств в то время на улицах Пскова. Но тем не менее встреча с ним уже тогда сулила неприятности», - говорится в сообщении и приводится выдержка из публикации в газете «Псковская жизнь»: «Жертвой не урегулируемой езды по городу сделалась беженка, воспитанница 1 класса Мариинской женской гимназии. Шла маленькая девочка с книжками в класс и на углу Сергиевской и Губернаторской попала под колеса».

Из текста известно, что гимназистка осталась жива. «Но, согласитесь, подобное может произойти и сегодня. А потому стоит быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения», - отметили в архиве.