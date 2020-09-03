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Штраф за сбитого лося на дороге может быть покрыт страховкой автомобиля

Штраф за сбитого лося на дороге может быть покрыт страховкой автомобиля. Об этом в интервью Псковской Ленте Новостей рассказал начальник ОГИБДД ОМВД по Псковскому району Владислав Пономарев.

На фото: последствия столкновения с лосем в Псковском районе 31 августа

Сейчас штраф накладывается независимо от наличия дорожного знака «Дикие животные».

Стоимость ущерба автомашине в полис ОСАГО не входит. А вот штраф за нанесение ущерба природе покрывается страховкой.

«В данной ситуации действует страховой случай. Если есть страховка, она покрывает ущерб государства. Выезжает лесник, оформляет все необходимые документы и в страховую организацию подает», - рассказал Владислав Пономарев.

Случаи наезда на диких животных на дорогах в Псковской области распространены.