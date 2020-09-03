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Стартовал ремонт дороги Новоржев - Кудеверь

Начался ремонт автомобильной дороги Новоржев - Кудеверь в Новоржевском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Работники ГБУ ПО «Псковавтодор» приступили к устройству выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси на участке, который проходит по деревням Макарово и Бараново.

Всего будет отремонтировано 2 км 226 м дорожного полотна на отрезке дороги км 3+974 - км 6+200. Дорожники также выполнят устройство верхнего слоя асфальтобетонного покрытия, отремонтируют две автобусные остановки в деревнях Макарово и Бараново, посадочную площадку, проведут отсыпку обочин песчано-гравийной смесью.

Работы проводятся по адресной программе «Восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонного покрытия».