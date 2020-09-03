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Советский мост в Пскове перекроют сегодня с 20.00

Советский мост перекроют в Пскове сегодня, 4 сентября, на несколько дней. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города, в связи с проведением работ на инженерных сетях с 20:00 4 сентября до 6.00 7 сентября будет перекрыто движение автотранспорта по улице Леона Поземского, от улицы Милицейская до улицы Труда (Троицкий мост).

Фото сообщества Убитые дороги Пскова

Объезд этого участка будет осуществляться по улице Ипподромной, проспекту Энтузиастов, улицам Звездной, Инженерной, Индустриальной.

Администрация города приносит извинения за доставленные неудобства и просит учесть данную информацию при планировании поездок, а также внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков и заранее выбирать пути объезда.