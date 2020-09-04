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Ликвидация светофора на перекрестке Инженерная - Индустриальная отложена до 8 сентября

Изменились сроки введения кругового движения на перекрестке улиц Инженерной и Индустриальной. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ГИБДД УМВД по городу Пскову, в связи с изменениями сроков круговое движение вводится с 00.00 8 сентября.

Светофорный объект на данном перекрестке ликвидируется. Движение пешеходов будет осуществляться согласно Правилам дорожного движения.

Водителей просят внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков.

Ранее сообщалось, что изменения вступят в силу с 5 сентября.