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Четверть кольца оборудована на перекрестке Инженерной и Индустриальной

Обустройство кольца на перекрестке Инженерной и Индустриальной в Пскове ведется бетонными блоками. По состоянию на утро воскресенья «очерчена» только четверть кольца. Светофор пока продолжает работу.

Как сообщалось ранее, в связи с изменениями сроков круговое движение вводится с 00.00 8 сентября.

Светофорный объект на данном перекрестке ликвидируется. Движение пешеходов будет осуществляться согласно Правилам дорожного движения.

Водителей просят внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков.