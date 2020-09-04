В Пскове отремонтируют Хлебный проезд

В результате ночного ДТП в центре Пскова никто не пострадал

Пассажирка пострадала в столкновении «Рено» и «Шкоды» на Коммунальной в Пскове

В ГИБДД Псковской области рассказали, кто должен отслеживать перевес на грузовиках

Легковой автомобиль врезался в столб на Октябрьской площади в Пскове

«Опель» и колонна военной техники не поделили дорогу в Островском районе

Два автомобиля столкнулись на пересечении улиц Советской и Гражданской в Пскове

В Пскове отремонтируют Пограничный проезд