В Пскове отремонтируют Хлебный проезд (участок от ул. Крупской до ул. Аллейная). Об этом сообщается в документах на сайте госзакупок.
Подрядчик должен выполнить ремонт проезжей части и устройство тротуара.
Протяженность ремонтируемого участка – 0,283 км. Тип покрытия – капитальное, вид покрытия - асфальтобетон. Ширина проезжей части – от 4,0 до 6,0 метров.
Начальная цена контракта - 2 млн 783 тыс. 006,00 рублей. Заявки принимают до 10 сентября.
Окончание ремонтных работ планируется до 1 декабря 2020 г.