В Пскове проводятся сезонные работы по обновлению автобусных павильонов

Фотофакт: На улице Индустриальной в Пскове ведется укладка асфальта

«Мицубиси Аутлендер» сбил лося под Псковом, пострадал человек. ФОТО

Улицы Гастелло и Полевую отремонтировали в Острове по нацпроекту

Велосипедист врезался в «Ладу Весту» на Юбилейной в Пскове

В ГИБДД Псковской области рассказали, кто должен отслеживать перевес на грузовиках

Пассажирка пострадала в столкновении «Рено» и «Шкоды» на Коммунальной в Пскове

В результате ночного ДТП в центре Пскова никто не пострадал

Ушиб грудной клетки получил водитель, остановивший колонну военной техники в Островском районе