В Пскове проводятся сезонные работы по обновлению автобусных павильонов. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ООО «СитиИнвестГрупп», проведена покраска павильонов на трех автобусных остановках:
• На улице Коммунальной у городской больницы (четная сторона улицы)
• На улице Коммунальной у детской областной больницы (нечетная сторона улицы)
• На улице Коммунальной напротив ледового дворца (четная сторона улицы)
Работы выполнены согласно муниципальному контракту по содержанию улично-дорожной сети на Завеличье. Всего с 1 июля на Запсковье и Завеличье обновили 16 павильонов на автобусных остановках.