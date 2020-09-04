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Псковичи просят оборудовать тротуар возле «Ленты» на улице Труда

Псковичи в Instagram-аккаунте губернатора Псковской области Михаила Ведерникова просят оборудовать тротуар вдоль парковки возле гипермаркета «Лента» на улице Труда.

100-метровый участок, на котором просят оборудовать тротуар возле гипермаркета «Лента» / 2GIS

«Около "Ленты" на улице Труда нет пешеходной зоны, - отметила псковичка. - В жилой микрорайон (улицы Инженерная, Юности, Труда) людям приходится идти по проезжей части мимо парковки "Ленты". Я уже писала об этой проблеме - написали, что не могут обязать собственника участка, на котором пустырь, сделать пешеходную зону. Должны же быть другие варианты! Может, выкупить 1,5-2 метра около дорогу у собственника для обустройства тротуара? Движение около "Ленты" интенсивное, не все водители притормаживают при виде пешеходов».

Девушку поддержал местный водитель. «Это невозможно. На улице Труда возле "Ленты" - это непорядок. Так еще там и груды мусора после стройки», - пояснил мужчина.

Официального комментария от органов исполнительной власти пока не последовало.