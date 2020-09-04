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Комиссия приняла после ремонта участок дороги Остров - Вышгородок - граница с Латвией

Комиссия приняла после ремонта участок дороги Остров - Вышгородок - граница с Латвийской Республикой. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своем инстаграм-аккаунте. Указанный участок отремонтирован по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги».

Более 5 км дороги удалось отремонтировать в этом году благодаря экономии средств. Всего из областного бюджета на ремонт было выделено более 73 млн рублей. Губернатор напомнил, что работы проводились на двух участках дороги, на которые больше всего поступало жалоб от жителей: в Островском районе от примыкания к федеральной трассе Р-23 и в Пыталовском районе, у границы с Латвией.

В Пыталовском районе подрядчик уложил новый асфальт, укрепил обочины, отремонтировал 12 съездов, установил 134 сигнальных столба и заменил барьерное ограждение.

В Островском районе, помимо основных видов работ, для безопасности пешеходов были отремонтированы тротуары, 10 автобусных остановок и 6 посадочных площадок, также установлено 7 скамеек и столько же урн.

«В следующем году планируем продолжить ремонт этой дороги в районе поселка Вышгородок», - сообщил Михаил Ведерников.