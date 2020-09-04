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Ремонт дороги между псковской деревней Глоты и садоводством «Весна-80» будет продолжен

Ремонт дороги между деревней Глоты и садоводческим товариществом «Весна-80» в Псковском районе будет продолжен. Об этом сообщил комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области, отвечая на вопрос подписчика в Instagram-аккаунте губернатора Михаила Ведерникова.

«Когда приведут дорогу “Глоты - Весна-80” в порядок? Покрытие сняли, все разрыли, а делать - не делают. Машины едут по обочинам, которых и так толком нет, объезжая ямы на дороге. Уже ходить очень опасно! Тем более сейчас темнеет очень рано», - отметил житель района.

«Асфальт сняли и уехали! Дороги теперь просто нет! А ведь срок ее сдачи - третий квартал этого года», - поддержала его женщина.

В комитете пояснили, что сейчас идет расторжение договора с подрядчиком в одностороннем порядке. «И объект сразу же будет повторно выставлен на торги», - говорится в сообщении.