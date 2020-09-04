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Власти Пскова раскритиковали качество ремонта дворовых проездов на «депутатские» деньги

08.09.2020 12:46|ПсковКомментариев: 0

Рабочий выезд по контролю за ходом ремонта дворовых проездов Пскова совершили 8 сентября глава областного центра Елена Полонская и глава городской администрации Александр Братчиков.

Как передает корреспондент ПЛН, они осмотрели несколько дворовых проездов, которые должны быть отремонтированы на так называемые депутатские деньги, выделяемые в рамках 20-го приложения к городскому бюджету. На объектах также побывали депутаты гордумы, на округах которых они находятся: Сергей Колосов, Александр Баев и Любовь Николаева. 

Первым делом руководители города посетили проезд на Вокзальной, 36, где ремонт ведет ООО «СпецДор 60». Этот двор подрядчик должен обновить к 15 октября, однако он пообещал завершить работы раньше. Судя по состоянию двора, обещание он не выполнил. Александр Братчиков остался недоволен тем, что подрядчик не продвинулся дальше укладки бордюрного камня и гравия под будущий слой асфальта. Елена Полонская заметила, что еще две недели назад жильцы близлежащих домов жаловались на медлительность подрядчика: подготовительные работы начались давно, но до асфальтирования дело так и не дошло.

Такая же ситуация и с проездами у домов №40 и №48, включенными в тот же контракт. Подрядчик пообещал заасфальтировать все три проезда к пятнице. Глава администрации поручил своему заместителю Елене Жгут проверить исполнение работ.

Всего по контракту подрядчик должен сделать проезды по девяти адресам. Цена вопроса - 28 млн 481,4 тыс. рублей. 

Во время выезда руководители города пообщались с жильцами дома по улице Вокзальной, 40, которые пожаловались на отсутствие дворника. Александр Братчиков посоветовал им поменять управляющую компанию. Еще одна проблема двора связана с близостью сомнительного объекта, где торгуют алкоголем. Зачастую его посетители потом приходят распивать спиртные напитки в этот двор. Елена Полонская пообещала, что на следующей неделе в это заведение придет проверка.

 

На улице Максима Горького, 35 ремонт асфальтобетонного покрытия проездов вокруг дома выполнило ООО «КлинингСити». Был заключен контракт на сумму 3 млн 543 тыс. рублей, по которому работы нужно было завершить к 15 июля. Подрядчик уложился в срок, но качество асфальта оставляет желать лучшего. Кроме того, он уложен под уклоном, что в будущем грозит большими лужами. «Просто так работы не примем. Вы же понимаете, что по гарантии придется переделывать», - отчитал подрядчика Александр Братчиков. Тот пообещал в течение двух недель исправить все дефекты.

 

Позитивные впечатления от работы уже другого подрядчика - ООО «ДСМУ» - остались у руководителей города после посещения дворовых проездов на улице Юбилейной, 81 и 73-75.

Асфальт качественный, без уклонов. Заасфальтированы «народные тропы», за многие годы проторенные псковичами на газонах. Во дворе дома №73 сделана парковка и спилены аварийные тополя. Заасфальтирован многострадальный проезд у дома №81.

По информации УГХ, «ДСМУ» впервые взял муниципальный контракт и отработал быстро и качественно. «Не успели жители пожаловаться, как все было уже заасфальтировано», - отметили в УГХ.

Добавим, всего в контракт с «ДСМУ» входит пять проездов, которые должны быть сделаны к середине октября. Цена - 20 млн 128 тыс. рублей.

 

В завершение выезда Елена Полонская и Александр Братчиков осмотрели дворовые проезды на Коммунальной, 63 и от улицы Рокоссовского до дома №6 по улице Байкова. Здесь работает ООО «УДС Псков». В его контракте стоимостью 25,1 млн рублей значатся девять объектов, семь уже сделаны, а по остальным сроки нарушены.

«Я очень недоволен работой. Мало того, что сроки нарушены, так еще и качество такое. Гарантию никто не отменял», - заметил Александр Братчиков. Подрядчик пообещал завершить ремонт дворового проезда на Коммунальной до конца недели. 

Проблемы имеются и с ремонтом проезда от улицы Рокоссовского до дома на Байкова, 6. Асфальт пористый, пешеходные дорожки сделаны на уровне укладки гравия. Подрядчик пообещал завершить работы, опять же, в течение недели, но Александр Братчиков усомнился в его скорости, потому что объем недоделок слишком велик. 

Так или иначе, на конец следующей недели глава городской администрации наметил новый контрольный выезд по дворам, чтобы проверить выполнение работ по всем проблемным проездам. 

 

Комментируя СМИ итоги сегодняшнего выезда, глава городской администрации подчеркнул, что единственным подрядчиком, к которому нет претензий, является ООО «ДСМУ». «Новый подрядчик, объекты в высокой степени готовности, и он справится к концу сентября. Все остальные работают неудовлетворительно, качество работ не устраивает», - резюмировал он, пообещав, что, пока подрядчики не устранят все недоделки, работы приняты не будут. Также Александр Братчиков призвал псковичей участвовать в приемке отремонтированных дворовых проездов. 

«Важно завершить все работы до конца первой декады октября, пока не пойдет снег. Иначе будет грустно», - подытожил он.

Напомним, ежегодно из бюджета города Пскова выделялись средства на решение проблем одномандатных избирательных округов. В 2019 году по 20-му приложению к бюджету каждый округ получал 3,6 миллионов рублей. В этом году сумма поддержки каждого округа увеличилась до 6,5 миллионов рублей. Это стало возможным благодаря выделению из областного бюджета 100 млн рублей на ремонт дворовых проездов Пскова.

Теги: #ремонт дорог #благоустройство #ОМСУ
Источник: Псковская Лента Новостей
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