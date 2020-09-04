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Участок дороги в Псковском районе отремонтирован по нацпроекту

В Псковском районе прошел приемку еще один участок дороги, отремонтированный по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Это 800-метровый отрезок дороги, которая ведет от Гдовской трассы к деревням Чужбино и Теребище в Середкинской волости, сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Подрядная организация ООО «Спецдор 60» расчистила полосу отвода от кустарника, мелколесья и деревьев, сняла деформированное асфальтобетонное покрытие, выполнила устройство выравнивающего и верхнего слоев покрытия из асфальтобетонных смесей, укрепила обочины фрезерованным асфальтобетонным материалом.

Работы выполнены в соответствии с техническим заданием в указанный срок. Претензий к качеству ремонта у приемочной комиссии не возникло.

Гарантийный срок устранения дефектов выполненных работ составляет на верхний слой покрытия из асфальтобетона - 4 года, на нижний слой - 5 лет, на укрепление обочин - 3 года.

Дорога относится к V технической категории, имеет асфальтобетонное покрытие, ширина проезжей части составляет 5,5 м.

Напомним, в этом году в план ремонта по «дорожному» нацпроекту вошло 6 участков автомобильных дорог Псковского района, два из них - благодаря экономии денежных средств на торгах. «Спецдор 60» также привел в порядок участок дороги Логозовичи - Тупы - Корлы протяженностью 1,5 км, центральную улицу в деревне Москота Карамышевской волости длиной 530 метров и подъезд к железнодорожной станции Черняковицы в Торошинской волости длиной 2 км. ООО «Дорожник-2010» отремонтировал 660 метров дороги Подосье - Заровенье (Камно) в Завеличенской волости. Кроме того, в планах привести в порядок центральный проезд в деревне Опочицы.

Всего на ремонт дорог в рамках нацпроекта Псковский район получил более 32 млн рублей из областного бюджета.