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Более 60 дворовых проездов заасфальтируют в этом году в Великих Луках

В Великих Луках продолжаются работы по ремонту дворовых территорий. В общей сложности в этом году будет выполнено асфальтирование 61 дворового проезда: из них 48 – по программе «Развитие транспортной инфраструктуры» и 13 – в рамках реализации федерального проекта «Формирование современной городской среды», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе городской администрации.

О том, какие перемены сейчас происходят во дворах избирательного округа №3, рассказал депутат Великолукской городской Думы Дмитрий Кравченко.

«В этом году мы заасфальтировали дворовой проезд по улице Ставского, 67. Последний раз дорогу здесь ремонтировали примерно в 2004 году. Но время пришло, и по просьбе жителей двор был поставлен в федеральную программу. Что касается общей работы по ремонту дворов, то, в первую очередь, внимание уделялось территориям многоквартирных домов. Но к сегодняшнему дню на округе большинство таких дворов приведены в нормальное состояние, поэтому теперь занимаемся асфальтированием территорий у маленьких двухэтажных домов», – пояснил депутат.

Одним из них стал дом №73а по улице Ставского. Там были серьезные проблемы с асфальтовым покрытием, но благодаря участию в решении данного вопроса главы администрации города Любови Романовой, на приведение в порядок этого дворового проезда средства были выделены. Также был выполнен ремонт территории домов 12, 13 и 25 по проспекту Ленина.

«Я доволен, что на нашем округе наводится порядок во дворах. Администрация города и УЖКХ делает для этого все возможное, и потихоньку наши дворы приводятся в красивый вид. Подрядчик тоже старается и прилагает усилия, чтобы за короткий промежуток времени нашего капризного лета выполнить большой объем работы, причем, качественно. Это получается, даже несмотря на сложности, которые возникли из-за коронавируса», – отметил Дмитрий Кравченко.

Как рассказала ведущий специалист УЖКХ городской администрации Юлия Левченко, работа проводится очень объемная, ведь сначала с каждого округа происходит сбор заявок по самым проблемным и нуждающимся в ремонте дворовым территориям, затем проводится комиссионное обследование территорий, составляется смета и перечень необходимых работ.

«Дальше мы контролируем полностью весь ход работ, от подготовительных и заканчивая укладкой верхнего асфальтового покрытия», - пояснила она.

Особо она подчеркнула, что жители активно участвуют как в процессе подачи заявок, так и контроля, и в большинстве своем остаются довольными выполненными работами.