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Движение автомобилей перекроют на участке улицы Советской в Пскове

Движение автомобилей перекроют на улице Советской от площади Победы до улицы Металлистов с 10.00 11 сентября до 13.00 12 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ.

Такая мера связана с работами на инженерных сетях на перекрестке улиц Советской и Гражданской.

Движение общественного автотранспорта будет осуществляться по маршруту: дамба - площадь Героев-десантников, улица 128-й Стрелковой дивизии - улица Вокзальная - вокзал и в обратном направлении.

Администрация города приносит извинения за доставленные неудобства и просит учесть данную информацию при планировании поездок, а также внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков и выбирать пути объезда.