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С 11 сентября в Пскове временно перекроют движение по улицам Поземского и Труда

В связи с проведением работ на инженерных сетях с 08.00 11 сентября до 06.00 14 сентября будет частично ограничено движение автотранспорта по улице Л. Поземского на участке от улицы Герцена до улицы О. Кошевого.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ Пскова, движение по улице Труда закрывается на участке от улицы Школьная до улицы Л. Поземского. Движение по улице Волкова закрывается на участке от улицы Труда до пересечения улицы Волкова и улицы Л. Поземского.

Движение маршрутных автобусов №11 будет осуществляться по маршруту: Троицкий мост - улица Л. Поземского - улица О. Кошевого - улица Школьная - улица Труда и далее по маршруту.

Администрация города приносит извинения за доставленные неудобства, просит учесть данную информацию при планировании поездок и внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков.