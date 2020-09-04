←   ПЛН
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Последние Секунды жизни
Шина Плюс Широкий выбор шин
Где заправить Кондиционер
Медсправки Для водителей
Колючий Сюрприз
Кто и что Ремонтирует в Пскове
План Б На Инженерной
Колпаки от 550 рублей
Лоси, дедушки и лед Как работает ГИБДД района
Все ограничения движения
ещё Дороги 04.09.2020 16:381 Ликвидация светофора на перекрестке Инженерная - Индустриальная отложена до 8 сентября 08.09.2020 20:010 В Острове ремонтируют двор на улице Пригородной и площадку у магазина 08.09.2020 19:050 На перекрестке Инженерной и Индустриальной выключен светофор 08.09.2020 17:381 С 11 сентября в Пскове временно перекроют движение по улицам Поземского и Труда 08.09.2020 17:361 Более 60 дворовых проездов заасфальтируют в этом году в Великих Луках 08.09.2020 16:340 Движение автомобилей перекроют на участке улицы Советской в Пскове
 
 
 
 
 
АвтоМир / Дороги

В Острове ремонтируют двор на улице Пригородной и площадку у магазина

08.09.2020 20:01|ПсковКомментариев: 0

В городе Острове идет ремонт дворовой территории у дома №4 по улице Пригородной и площадки у магазина «Шайба» в этом же районе. Как сообщает газета «Островские вести», также работы ведутся в микрорайоне «Строитель». Там организуют внутриквартальный проезд от въезда с улицы Большой Пионерской (напротив базы ДСПМК) до дома №5. Этот участок находился в плачевном состоянии.

Дорожные строители появились и на улице Меркурьева, здесь они обновят тротуар. Теперь местные жители смогут ходить в магазины, расположенные около средней школы №1 по асфальту, а не по грязи, как раньше.

«Строительство пешеходной дорожки ведется по наказам избирателей. В рамках наших местных контрактов подрядчик в этом уголке города уже сделал освещение, сейчас вот пешеходную дорожку», - сообщила первый заместитель главы администрации Островского района Юлия Колпинская.

Она также проинформировала, что по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» администрация намерена заключить контракт на 12 миллионов на ремонт улицы 1-е Мая - от пересечения с улицей Карла Маркса до почты, а также улиц Соляной и Германа. «Комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области уже в третий раз выделил нам дополнительные лимиты. Мы быстро все осваиваем, у нас нет просрочки контрактов. Все работы выполняются в срок и качественно», - рассказала первый заместитель главы администрации муниципалитета.

Теги: #благоустройство #островский район #ремонт
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
опрос
Возите ли вы своих детей в садик/школу на машине?
В опросе приняло участие 207 человек
Лента новостей
Последние новости
Сегодня на дорогах
08.09.2020, 20:010 В Острове ремонтируют двор на улице Пригородной и площадку у магазина 08.09.2020, 19:050 На перекрестке Инженерной и Индустриальной выключен светофор 08.09.2020, 17:381 С 11 сентября в Пскове временно перекроют движение по улицам Поземского и Труда 08.09.2020, 17:361 Более 60 дворовых проездов заасфальтируют в этом году в Великих Луках
08.09.2020, 16:340 Движение автомобилей перекроют на участке улицы Советской в Пскове 08.09.2020, 15:550 Участок дороги в Псковском районе отремонтирован по нацпроекту 08.09.2020, 15:220 Псковская область принимает участие в международном форуме «Безопасность на транспорте» 08.09.2020, 13:220 Два автомобиля столкнулись в центре Пскова
08.09.2020, 13:000 Михаила Ефремова приговорили к тюремному заключению за смертельное ДТП 08.09.2020, 12:461 Власти Пскова раскритиковали качество ремонта дворовых проездов на «депутатские» деньги 08.09.2020, 10:114 Первый дорожный знак «Круговое движение» появился на перекрестке Инженерная - Индустриальная 08.09.2020, 08:030 Ремонт дороги между псковской деревней Глоты и садоводством «Весна-80» будет продолжен
08.09.2020, 08:025 Фотофакт: Круговое движение на перекрестке Инженерная - Индустриальная не введено 07.09.2020, 19:510 Два автомобиля столкнулись на площади Героев-десантников в Пскове 07.09.2020, 17:245 В Псковской области заключены первые контракты на поставку новых автобусов 07.09.2020, 17:080 Александр Питиримов возглавил рабочую группу по подключению автобусов к тревожной сигнализации
07.09.2020, 15:553 Число наездов на диких животных в Псковской области увеличилось на 60% 07.09.2020, 15:440 Водитель «Ауди» столкнулся с «Фольксвагеном» и снес знак на Чудской в Пскове 07.09.2020, 14:570 В Порхове велосипедистка сбила пешехода 07.09.2020, 14:120 «Мерседес» сбил юного мотоциклиста в Великих Луках
07.09.2020, 13:460 Условный срок получил великолучанин за повторное нетрезвое вождение 07.09.2020, 13:380 Комиссия приняла после ремонта участок дороги Остров - Вышгородок - граница с Латвией 07.09.2020, 12:506 Псковичам объяснили, почему на мосту 50-летия Октября запрещено ездить на велосипедах 07.09.2020, 12:260 Ушиб головы получил пешеход в ДТП на улице Кузнецкой в Пскове
07.09.2020, 11:530 Читатели ПЛН назвали эффективный способ борьбы с пьянством за рулем 07.09.2020, 11:114 Фотофакт: Улица Индустриальная стала пешеходной 07.09.2020, 11:041 Псковичи просят оборудовать тротуар возле «Ленты» на улице Труда 07.09.2020, 10:370 На дорогах Псковской области за выходные поймали 13 нетрезвых водителей
07.09.2020, 09:410 Две автомашины столкнулись у «Максимуса» в Пскове 07.09.2020, 08:252 Россияне поставили новый рекорд по автокредитам 06.09.2020, 22:302 В Пскове проводятся сезонные работы по обновлению автобусных павильонов 06.09.2020, 22:100 Пожилой водитель съехал в кювет в Псковском районе
06.09.2020, 21:320 Псковичам напомнили, как зарегистрировать транспорт в электронной форме 06.09.2020, 21:080 Интерактив: 4 открытых и полупровалившихся люка во дворе 06.09.2020, 20:360 С понедельника закрывается улица Спортивная в Пскове 06.09.2020, 19:400 «Псковавтодор» возьмет в аренду 20 камер фотовидеофиксации для районов
06.09.2020, 19:080 Изменилось время первичного получения водительского удостоверения в МРЭО в Пскове 06.09.2020, 18:012 Около 400 тысяч рублей заплатит УГХ Пскова автовладельцу за упавшее дерево 06.09.2020, 15:420 В Пскове отремонтируют Хлебный проезд 06.09.2020, 11:544 Четверть кольца оборудована на перекрестке Инженерной и Индустриальной
06.09.2020, 09:240 Сотрудники ГИБДД Острова подарили школьникам световозвращатели 06.09.2020, 08:0312 Сегодня в центре Пскова перекроют несколько улиц 05.09.2020, 18:080 Объявлены новые торги на ремонт площади автовокзала в Острове 05.09.2020, 13:497 Фотофакт: Автомобили стоят в пробке на улице Алмазной в Пскове
05.09.2020, 13:051 «Дорожная карта» для решения вопросов безопасности на дорогах появится в Псковской области 05.09.2020, 12:440 Интерактивную карту аварийных дорожных участков создадут в Псковской области 05.09.2020, 12:253 Губернатор намерен скорректировать стратегию борьбы за безопасность псковских дорог 05.09.2020, 11:410 Михаил Ведерников назначил служебную проверку в связи с гибелью детей на дороге в Великих Луках
05.09.2020, 11:263 Устанавливается личность погибшего пешехода на посту ДПС «Любятово» 05.09.2020, 11:170 Стали известны подробности смертельного ДТП в Островском районе. ФОТО 05.09.2020, 10:534 Автомобиль врезался в ограждение на Красноармейской набережной в Пскове 05.09.2020, 09:421 Новые правила расчета стоимости ОСАГО вступили в силу в России
05.09.2020, 09:230 «Улицы Победы» отремонтировали в Порховском районе 05.09.2020, 05:380 Велосипедист погиб в ДТП на дороге Остров - Вышгородок 05.09.2020, 05:240 Пятиклассник на мопеде столкнулся с такси в Острове, ребенок госпитализирован 05.09.2020, 04:450 Водитель «Шкоды» насмерть сбила пешехода на посту ДПС «Любятово»
05.09.2020, 04:276 Четыре человека погибли в Островском районе при столкновении автомобиля с лосем. ВИДЕО 04.09.2020, 18:160 «Возите ли вы своих детей в садик/школу на машине?» - тема нового опроса в «Автомире» 04.09.2020, 17:430 В Пскове на три дня закроют улицу Спортивную 04.09.2020, 16:381 Ликвидация светофора на перекрестке Инженерная - Индустриальная отложена до 8 сентября
04.09.2020, 16:080 Советский мост в Пскове перекроют сегодня с 20.00 04.09.2020, 16:020 На два года лишили прав жителя Куньинского района за «пьяную» езду  04.09.2020, 15:321 Индивидуальные тарифы по ОСАГО: зачем и для чего? 04.09.2020, 12:341 Тест-драйв «Лады Весты» в Пскове закончился столкновением с грузовиком. ФОТО
04.09.2020, 09:510 Стартовал ремонт дороги Новоржев - Кудеверь 04.09.2020, 08:470 Прицеп грузовика горел в Невельском районе 04.09.2020, 08:000 Два грузовика столкнулись в Псковском районе 03.09.2020, 20:000 Штраф за сбитого лося на дороге может быть покрыт страховкой автомобиля
03.09.2020, 18:010 Приговор Михаилу Ефремову огласят 8 сентября 03.09.2020, 17:253 Движение на новой развязке Поземского - Труда могут открыть 14 сентября 03.09.2020, 16:121 На перекрестке Инженерная - Индустриальная в Пскове вводится круговое движение 03.09.2020, 16:073 6 сентября в центре Пскова перекроют несколько улиц
03.09.2020, 14:310 Власти Пскова выполнят просьбу жильцов дома по Рижскому проспекту, 56 03.09.2020, 13:410 Новый светофор может появиться на автодороге Псков - Родина 03.09.2020, 13:120 Три человека погибли на дорогах Псковской области за неделю 03.09.2020, 12:581 В псковских автобусах и кассах появились проездные на ретробланках
Читать всё
© Псковская Лента Новостей, 2000-2018

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.