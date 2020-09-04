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В Острове ремонтируют двор на улице Пригородной и площадку у магазина

В городе Острове идет ремонт дворовой территории у дома №4 по улице Пригородной и площадки у магазина «Шайба» в этом же районе. Как сообщает газета «Островские вести», также работы ведутся в микрорайоне «Строитель». Там организуют внутриквартальный проезд от въезда с улицы Большой Пионерской (напротив базы ДСПМК) до дома №5. Этот участок находился в плачевном состоянии.

Дорожные строители появились и на улице Меркурьева, здесь они обновят тротуар. Теперь местные жители смогут ходить в магазины, расположенные около средней школы №1 по асфальту, а не по грязи, как раньше.

«Строительство пешеходной дорожки ведется по наказам избирателей. В рамках наших местных контрактов подрядчик в этом уголке города уже сделал освещение, сейчас вот пешеходную дорожку», - сообщила первый заместитель главы администрации Островского района Юлия Колпинская.

Она также проинформировала, что по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» администрация намерена заключить контракт на 12 миллионов на ремонт улицы 1-е Мая - от пересечения с улицей Карла Маркса до почты, а также улиц Соляной и Германа. «Комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области уже в третий раз выделил нам дополнительные лимиты. Мы быстро все осваиваем, у нас нет просрочки контрактов. Все работы выполняются в срок и качественно», - рассказала первый заместитель главы администрации муниципалитета.