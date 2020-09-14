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АвтоМир / Дороги

Дворы отремонтируют в Пскове за счет сэкономленных денег

14.09.2020 21:37|ПсковКомментариев: 0

В Пскове начался ремонт дворов на сэкономленные средства при проведении тендерных процедур при благоустройстве территории общего пользования - парк между улицей Труда и проспектом Энтузиастов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ.

Напомним, 3 млн 959 тыс. рублей были направлены на ремонт дворов по трем адресам: ул. Калинина, 14, Гоголя, 53 и Юбилейная, 73 А. Решение было принято депутатами на 40-й сессии Псковской городской Думы. Работы проходят в рамках реализации программы «Формирование современной городской среды».

Подрядчик - ООО «Доринстрой» - приступил к работам. Срок окончания работ - 16 октября.

Теги: #дороги #ОМСУ #ремонт
Источник: Псковская Лента Новостей
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