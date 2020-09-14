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АвтоМир / Дороги

Путепровод через Северный обход Пскова отремонтируют к следующей осени

15.09.2020 13:19|ПсковКомментариев: 0

Путепровод через Северный обход города Пскова отремонтируют до 31 августа 2021 года. Соответствующий контракт подписали заказчик ремонта управление автомобильных дорог Псковской области (ГБУ ПО «Псковавтодор») и подрядная организация ООО «Автомобильные дороги Пскова», сообщили Псковской Ленте Новостей в областном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

Мостовое сооружение находится на 2-ом километре дороги Псков – Ваулино – Торошино в Псковском районе. В феврале этого года путепровод закрыли для проезда в связи с аварийным техническим состоянием строения, которое возникло вследствие дорожно-транспортного происшествия. Пролетное строение было повреждено при движении по Северному обходу грузовика с экскаватором на трале. Экскаватор не вписался в подмостовой габарит путепровода и повредил балки пролетного строения.

Цель ремонта состоит в полном восстановлении транспортно-эксплуатационного состояния мостового сооружения. Для этого будет произведена замена 4 балок пролетного строения и локальный ремонт бетонных поверхностей балок. Видимые поверхности пролетного строения обработают специальным защитным составом. На мостовом полотне старое покрытие отфрезеруют, проведут гидроизоляцию проезжей части, уложат два слоя асфальтобетонного покрытия. Кроме того, подрядчик выполнит устройство деформационных швов, водосборных лотков, укрепит откосы конусов бетоном, отремонтирует тротуары и лестничные сходы, установит барьерное ограждение.

Стоимость ремонта оценивается в 40,5 млн рублей. Финансирование работ осуществляется из областного бюджета.

Автомобильная дорога Псков – Ваулино – Торошино относится к IV технической категории. Длина участка ремонта составляет 92 метра, из них длина искусственного сооружения – около 54 метров.

Теги: #дороги Пскова #псковский район
Источник: Псковская Лента Новостей
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