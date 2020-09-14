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Бортовой камень понизят у пешеходного перехода на перекрестке Киселева - Кузбасской дивизии

15.09.2020 13:55|ПсковКомментариев: 0

Бортовой камень понизят у пешеходного перехода на пересечении улиц Киселева и Кузбасской дивизии. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ. 

Как рассказали в управлении городского хозяйства, в настоящее время в рамках муниципального контракта №48 от 7 мая 2020 года подрядная организация выполняет работы по ремонту покрытия проезжей части автомобильной дороги и существующих тротуаров. В ходе работ также будет выполнено понижение бортового камня у пешеходного перехода на пересечении улиц Киселева и Кузбасской дивизии в городе Пскове.

Напомним, в августе глава города Елена Полонская встретилась с жителями домов по улице Кузбасской дивизии. В ходе общедомового собрания местный житель обратился к главе муниципалитета с тем, чтобы в проекте ремонта улицы Киселева предусмотреть понижение бордюрного камня у указанного пешеходного перехода.

Теги: #дороги Пскова #ОМСУ #ремонт
Источник: Псковская Лента Новостей
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