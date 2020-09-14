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АвтоМир / Дороги

В Стругокрасненском районе отремонтировали дорогу по решению суда

16.09.2020 09:32|ПсковКомментариев: 0

В Стругокрасненском районе отремонтировали дорогу по просьбе местных жителей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области. 

По обращению жителей деревни Кочегоще Марьинской волости прокуратура провела проверку. В итоге установлено, что у автомобильной дороги Кириково - Кочегоще отсутствовали водоотводные канавы, что стало причиной значительной просадки дорожного полотна. Кроме того, на дороге не была обустроена площадка для кругового разворота транспорта.

Это не позволяло организовать маршрутное сообщение автобуса для перевозки пассажиров, в том числе препятствовало подвозу учащихся Стругокрасненской средней школы до места учебы.

Для устранения выявленных нарушений закона прокуратура направила в Стругокрасненский районный суд иск с требованием обязать администрацию поселения организовать надлежащее выполнение работ по ремонту указанной дороги.

Требования судом удовлетворены. В настоящее время работы, необходимые для приведения дорожного полотна в надлежащее состояние, выполнены.

Теги: #прокуратура псковской области #школа
Источник: Псковская Лента Новостей
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