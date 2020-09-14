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Реконструкция перекрестка Фабрициуса и Гражданской в Пскове завершится в ноябре

Реконструкция перекрестка улиц Яна Фабрициуса и Гражданской в Пскове завершится до 28 ноября. Как сообщили в пресс-службе ОМСУ со ссылкой на управление строительства и капитального ремонта администрации города, согласно муниципальному контракту, в этот срок будет проведена не только реконструкция указанного перекрестка, но и капремонт дорог на перекрестке улиц Инженерной и Индустриальной.

Всего 2020 году в Пскове будет отремонтировано 18 улиц, 1 площадь, 2 моста и путепровод, тротуары вдоль 8 улиц и на мосту Александра Невского, 2 проезда и 5 дворовых территорий.